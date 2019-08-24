В конце августа в Кирове ожидается резкое похолодание

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-24T17:58:51+03:00

Уже в понедельник в Кирове станет прохладно. Фото: pixabay.com

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Кировчанам стоит приготовиться к очередному похолоданию. В ближайшие дни температура воздуха может понизиться до +7…+11 градусов. Об этом рассказали создатели сообщества «Любительская метеорология» в Кирове».

- Произойдет изменение атмосферной циркуляции над Европейской частью России, - уточнили метеорологи любители. - На территорию Кировской области и Урал будут поступать все более холодные воздушные массы.

Так, уже в понедельник ночью, 26 августа воздух прогреется до +4…+9 градусов. Возможны заморозки на почве. Днем температура воздуха составит +12…+17 градусов. Потепление ожидается только к следующим выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU