2019-08-24T17:58:51+03:00
Происшествия

В конце августа в Кирове ожидается резкое похолодание

Изменение погоды будет связано с поступлением холодных воздушных масс
Анна КРЮКОВА
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Уже в понедельник в Кирове станет прохладно. Фото: pixabay.comУже в понедельник в Кирове станет прохладно. Фото: pixabay.com
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Кировчанам стоит приготовиться к очередному похолоданию. В ближайшие дни температура воздуха может понизиться до +7…+11 градусов. Об этом рассказали создатели сообщества «Любительская метеорология» в Кирове».

- Произойдет изменение атмосферной циркуляции над Европейской частью России, - уточнили метеорологи любители. - На территорию Кировской области и Урал будут поступать все более холодные воздушные массы.

Так, уже в понедельник ночью, 26 августа воздух прогреется до +4…+9 градусов. Возможны заморозки на почве. Днем температура воздуха составит +12…+17 градусов. Потепление ожидается только к следующим выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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