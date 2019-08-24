Кировский драмтеатр просит помочь жителей с мебелью

СЕГОДНЯ 12:18 2019-08-24T12:18:49+03:00

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Кировский драматический театр обратился к местным жителям за помощью. Для молодых артистов, которые в ближайшее время приедут в Киров из различных городов России, нужна мебель.

- Для того чтобы артисты обрели новый дом, нужно создать в нем уют, - пояснили в официальной группе драмтеатра. - Поэтому мы примем в дар односпальные и полутороспальные кровати, столы, стулья и шкафы.

Также в сообществе уточняют, что мебель должна быть в хорошем состоянии. Возможен самовывоз из любой точки города. Телефоны для связи с драмтеатром: 64-43-59, 8-912-360-77-15, 38-16-43.

ИСТОЧНИК KP.RU