2019-08-24T12:18:49+03:00
Общество

Кировский драмтеатр просит помочь жителей с мебелью

Кровати, стулья и шкафы нужны для молодых артистов
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Драмтеатр примет мебель в хорошем состоянии. Фото: Антон МАМАЕВДрамтеатр примет мебель в хорошем состоянии. Фото: Антон МАМАЕВ
Изменить размер текста:

Кировский драматический театр обратился к местным жителям за помощью. Для молодых артистов, которые в ближайшее время приедут в Киров из различных городов России, нужна мебель.

- Для того чтобы артисты обрели новый дом, нужно создать в нем уют, - пояснили в официальной группе драмтеатра. - Поэтому мы примем в дар односпальные и полутороспальные кровати, столы, стулья и шкафы.

Также в сообществе уточняют, что мебель должна быть в хорошем состоянии. Возможен самовывоз из любой точки города. Телефоны для связи с драмтеатром: 64-43-59, 8-912-360-77-15, 38-16-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове на пять часов перекроют несколько улиц
В конце августа в Кирове ожидается резкое похолодание
В кировском автобусе разбилось стекло и осыпалось на годовалую девочку
МегаФон выводит первый в России пользовательский 5G-кейс
Активисты узнают мнение кировчан о судьбе «Марадыковского»
Кировчанам предлагают реализовать свои идеи по улучшению жизни в городе и регионе
В Кирове раздавили полтонны «незаконных» фруктов
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в первом полугодии направили на обеспечение экологической безопасности около 30 миллионов рублей
Предприятие из Афанасьевского района наказали за трехметровые горы опилок и навоза
«Оба ребенка были зачаты в один день, но родились с разницей в 4 года»: кировчанка стала мамой при помощи криоконсервации
Три чиновника из Малмыжского района нарушили закон «О противодействии коррупции»
Погода в Кирове на 23-25 августа: дождь, похолодание и еще раз дождь
В Юрьянском районе Кировской области ведутся массовые ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи