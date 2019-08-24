Кировский драмтеатр просит помочь жителей с мебелью
Кровати, стулья и шкафы нужны для молодых артистов
Драмтеатр примет мебель в хорошем состоянии. Фото: Антон МАМАЕВ
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Кировский драматический театр обратился к местным жителям за помощью. Для молодых артистов, которые в ближайшее время приедут в Киров из различных городов России, нужна мебель.
- Для того чтобы артисты обрели новый дом, нужно создать в нем уют, - пояснили в официальной группе драмтеатра. - Поэтому мы примем в дар односпальные и полутороспальные кровати, столы, стулья и шкафы.
Также в сообществе уточняют, что мебель должна быть в хорошем состоянии. Возможен самовывоз из любой точки города. Телефоны для связи с драмтеатром: 64-43-59, 8-912-360-77-15, 38-16-43.
ИСТОЧНИК KP.RU