2019-08-23T18:43:33+03:00
Общество

Активисты узнают мнению кировчан о судьбе «Марадыковского»

Они выйдут на улицы города и проведут опрос
Евгений ДЕМИХОВ
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Каждый желающий сможет высказать свое мнение по поводу строительства предприятия по переработке отходов I и II класса опасности.

- Если мы хотим, чтобы наше мнение учитывалось - необходимо заявлять свое мнение, - пишут организаторы акции в группе «За чистую Вятку!». - Иначе за нас всегда будут решать чужие.

Как сообщают активисты, опрос общественного мнения будет происходить в период с 26 августа по 1 сентября в будние дни с 16.00 до 18.00 часов, в выходные - с 12.00 до 14.00. Кировчанам предложат заполнить бланки. Сделать это можно будет в пяти местах города:

1. у памятника Кирову (у ЦУМа);

2. у ТРЦ Глобус (ул. Воровского, 135);

3. у Филармонии (рядом с перекрестком);

4. ост. Больница в сторону вокзала (угол ул. Попова и Щорса);

5. у Глобуса (угол ул. Лепсе и Монтажников, рядом с парком Победы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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