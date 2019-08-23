«Оба ребенка были зачаты в один день, но родились с разницей в 4 года»: кировчанка стала мамой при помощи криоконсервации

СЕГОДНЯ 15:14 2019-08-23T18:02:43+03:00

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Современные технологии в медицине могут творить настоящие чудеса. Жительница Кирса Анастасия Костылева стала мамой дважды за четыре года. И это при том, что оба ребенка были зачаты в один день.

- Экстракорпоральное оплодотворение стало нашим единственным способом иметь детей, и мы с мужем решились на этот шаг, - рассказала женщина. - Забеременеть получилось с первой попытки. Так как у меня остались хорошие эмбрионы, врачи предложили их заморозить. Спустя некоторое время мы решились на вторую беременность, которая тоже получилась с первого раза - мне подсадили эмбриона, который хранился в состоянии заморозки в перинатальном центре более трех лет. Получается, что оба моих ребенка были зачаты в один день, но родились с разницей в четыре года.

Как сообщили Министерстве здравоохранения Кировской области, такая процедура уже отработана в нашем регионе. Так, за первое полугодие 2019 года экстракорпоральное оплодотворение было выполнено 377 раз, а криоперенос - 131. Благодаря ЭКО в этом году появились на свет 144 ребенка

ИСТОЧНИК KP.RU