Три чиновника из Малмыжского района нарушили закон «О противодействии коррупции»

СЕГОДНЯ 14:55 2019-08-23T17:59:35+03:00

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В Калининском сельском поселении трех работников администрации могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Они нарушили требования федерального закона «О противодействии коррупции».

- Согласно нормативному акту, данные лица были обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, - отметили в прокуратуре Кировской области.

Однако трое чиновников из местной администрации не стали отчитываться о своем имуществе и доходах за прошлый год. Районная прокуратура потребовала от главы поселения наказать подчиненных.

ИСТОЧНИК KP.RU