Погода в Кирове на 23-25 августа: дождь, похолодание и еще раз дождь
Лето закончилось, так и не начавшись. Теплая, погожая погода продержалась в Кирове около недели. И, кажется, наступила очередная пора дождей. Уже в пятницу, 23 августа ожидается пасмурная погода и небольшое похолодание. Температура воздуха во второй половине дня будет держаться на уровне +18 градусов. К ночи похолодает до +10.
В субботу, 24 августа, на протяжении всего дня будет сохраняться вероятность выпадения осадков. Температура воздуха не поднимется выше +19 градусов. К ночи станет прохладнее до +13.
25 августа станет еще более холодным. Кажется, дожди будут идти всю ночь с субботы и до позднего вечера воскресенья. Согласно прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха не поднимется выше +15 градусов днем, и +11 - ночью.
ИСТОЧНИК KP.RU