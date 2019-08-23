2019-08-23T11:21:18+03:00
Общество

Погода в Кирове на 23-25 августа: дождь, похолодание и еще раз дождь

Выходные, судя по прогнозам, ожидаются пасмурными
Евгений ДЕМИХОВ
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Выходные обещают быть пасмурнымиВыходные обещают быть пасмурнымиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лето закончилось, так и не начавшись. Теплая, погожая погода продержалась в Кирове около недели. И, кажется, наступила очередная пора дождей. Уже в пятницу, 23 августа ожидается пасмурная погода и небольшое похолодание. Температура воздуха во второй половине дня будет держаться на уровне +18 градусов. К ночи похолодает до +10.

В субботу, 24 августа, на протяжении всего дня будет сохраняться вероятность выпадения осадков. Температура воздуха не поднимется выше +19 градусов. К ночи станет прохладнее до +13.

25 августа станет еще более холодным. Кажется, дожди будут идти всю ночь с субботы и до позднего вечера воскресенья. Согласно прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха не поднимется выше +15 градусов днем, и +11 - ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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