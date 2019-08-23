В Кирове завершились поиски пятилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-23T13:17:43+03:00

Ребенок ушел на прогулку и не вернулся

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В среду, 21 августа, в полицию обратилась взволнованная кировчанка. Она пояснила, что у нее пропал пятилетний сын. По словам женщины, она отпустила ребенка на прогулку в Первомайском районе города. Однако вечером домой малыш не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области.

- Полицейские незамедлительно приступили к поискам мальчика, - пояснили в ведомстве. - Также на помощь пришли и добровольцы.

Стражи порядка опрашивали соседей и обходили все близлежащие кварталы. В итоге ребенка удалось найти. Когда сотрудники полиции убедились, что в отношении мальчика никто не совершал противоправных действий, его передали матери.

ИСТОЧНИК KP.RU