В Кирове на один день запретят продажу спиртного
В День знаний торговля алкогольной продукцией будет под запретом. Это коснется всех торговых объектов, занимающихся реализацией спиртного в розницу.
Как сообщают в правительстве Кировской области, запрет будет действовать только в сам праздник, а именно - 2 сентября. Напомним, что в 2019 году День знаний перенесли с 1 сентября на следующий день, поскольку он выпал на воскресенье.
Ограничение не будет действовать на продажу алкоголя в розницу только при оказании услуг заведений общепита - кафе, баров, ресторанов.
Нарушителей запрета могут привлечь к административной ответственности. Должностным лицам грозит штраф 5-10 тысяч рублей, юридическим - 50-100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU