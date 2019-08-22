В Кирове на один день запретят продажу спиртного

СЕГОДНЯ 17:09 2019-08-22T17:33:45+03:00

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В День знаний торговля алкогольной продукцией будет под запретом. Это коснется всех торговых объектов, занимающихся реализацией спиртного в розницу.

Как сообщают в правительстве Кировской области, запрет будет действовать только в сам праздник, а именно - 2 сентября. Напомним, что в 2019 году День знаний перенесли с 1 сентября на следующий день, поскольку он выпал на воскресенье.

Ограничение не будет действовать на продажу алкоголя в розницу только при оказании услуг заведений общепита - кафе, баров, ресторанов.

Нарушителей запрета могут привлечь к административной ответственности. Должностным лицам грозит штраф 5-10 тысяч рублей, юридическим - 50-100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU