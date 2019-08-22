В парке развлечений в Порошино чуть не утонул подросток
Парень купался вместе с друзьями. В какой-то момент он захлебнулся водой. Очевидцы вытащили пострадавшего на берег и уложили на шезлонг.
- Откачали, - сообщает один из посетителей парка в группе «Злой кировчанин». - Но поражает отсутствие профессионализма персонала при таких ситуациях.
В комментариях к сообщению отдыхающие пишут, что подростку оказал помощь мужчина. Фактически, отдыхающий спас парня: ребенка некоторое время никто не замечал, над ним плавали другие ребята.
Спустя время, когда подросток уже начал дышать, к месту происшествия прибежал медицинский сотрудник парка. Чуть позже прибыла и машина реанимации.
ИСТОЧНИК KP.RU