2019-08-22T16:28:52+03:00
Происшествия

В парке развлечений в Порошино чуть не утонул подросток

Инцидент произошел в одном из бассейнов
Евгений ДЕМИХОВ
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Парня вытащили из воды и оказали ему помощь. Фото: vk.com/zlo43Парня вытащили из воды и оказали ему помощь. Фото: vk.com/zlo43
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Парень купался вместе с друзьями. В какой-то момент он захлебнулся водой. Очевидцы вытащили пострадавшего на берег и уложили на шезлонг.

- Откачали, - сообщает один из посетителей парка в группе «Злой кировчанин». - Но поражает отсутствие профессионализма персонала при таких ситуациях.

В комментариях к сообщению отдыхающие пишут, что подростку оказал помощь мужчина. Фактически, отдыхающий спас парня: ребенка некоторое время никто не замечал, над ним плавали другие ребята.

Спустя время, когда подросток уже начал дышать, к месту происшествия прибежал медицинский сотрудник парка. Чуть позже прибыла и машина реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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