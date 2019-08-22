В школах кировских колоний начали подготовку к новому учебному году

СЕГОДНЯ 14:06 2019-08-22T14:43:21+03:00

В колониях созданы все условия для образования заключенных. Фото: УФСИН России по Кировской области

Изменить размер текста: A A

Четыре школы функционируют в колониях Кировской области. В остальных 17 исправительных учреждениях осужденные проходят профессиональную подготовку в учебно-консультационных пунктах. В преддверии Дня знаний состоялась прямая линия, во время которой граждане смогли задать свои вопросы, касающиеся образовательного процесса.

- В целях подготовки к новому 2019-2020 учебному году, а также обеспечения условий для проведения общеобразовательного процесса осужденных, не достигших возраста 30 лет, в исправительных учреждениях в июле и августе текущего года проведены комиссионные комплексные проверки готовности школ (филиалов) к началу нового учебного года с привлечением сотрудников ВПО, МСЧ и образовательных организаций, - сообщили в УФСИН России по Кировской области. - Для осуществления образовательного процесса в колониях имеются оборудованные учебные классы и учебная литература, письменные принадлежности, созданы условия для безопасности преподавателей школы.

Кстати, ежегодно в честь 1 сентября в колониях проводятся торжественные линейки, классные часы и уроки знаний.

ИСТОЧНИК KP.RU