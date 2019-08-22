2019-08-22T13:56:58+03:00
Происшествия

Мужчина с 5-месячным ребенком попали в аварию

ДТП произошло в Слободском районе
Евгений ДЕМИХОВ
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Женщина выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиЖенщина выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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62-летняя женщина за рулем «семерки» выехала на перекресток на красный сигнал светофора. Она врезалась в «Калину», в которой в тот момент находились 26-летний водитель и пятимесячный мальчик.

- ДТП произошло 21 августа в 13.30 часов на 620 километре автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В результате столкновения ребенок получил травмы.

К счастью, серьезных ранений удалось избежать. Госпитализация ребенку не потребовалась. Как сообщают в ведомстве, женщина, управлявшая «семеркой», была трезвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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