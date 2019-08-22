Кировчанин два года выращивал наркосодержащие растения у себя в гараже

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-22T12:42:42+03:00

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37-летний житель Кирова хранил в своей квартире один килограмм наркотиков. По его словам, все это он вырастил в арендованном гараже для личного употребления.

- В ходе работы с подозреваемым полицейские также установили, что мужчина на протяжении двух последних лет самостоятельно занимался выращиванием наркосодержащих растений, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - В гараже было обнаружено оборудование, предназначенное для выращивания наркосодержащих растений.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. На него заведено уголовное дело за незаконное изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. Полиция выясняет, имеет ли он причастность к другим преступлениям, связанным с незаконным оборотом запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU