В Опарино голодный мужчина ограбил строительную фирму на глазах у сторожа

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-22T12:45:24+03:00

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60-летний местный житель пошел на крайние меры. Он отправился на стройку и срезал пятиметровый кусок кабеля, который питал подъемный кран.

- Сторож объекта рассказал полицейским, что видел уходящего с территории мужчину с похищенным имуществом, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Услышав крики сторожа с требованием остановиться, незнакомец с кабелем только ускорил шаг, догнать его работник не смог.

Похитителю не удалось уйти далеко. Его нашли и задержали. Как признался задержанный, кабель он сдал в приемку цветмета, за что выручил одну тысячу рублей. Деньги он потратил на еду.

Сейчас он подозревается в грабеже. Мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU