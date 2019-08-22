В Опарино голодный мужчина ограбил строительную фирму на глазах у сторожа
60-летний местный житель пошел на крайние меры. Он отправился на стройку и срезал пятиметровый кусок кабеля, который питал подъемный кран.
- Сторож объекта рассказал полицейским, что видел уходящего с территории мужчину с похищенным имуществом, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Услышав крики сторожа с требованием остановиться, незнакомец с кабелем только ускорил шаг, догнать его работник не смог.
Похитителю не удалось уйти далеко. Его нашли и задержали. Как признался задержанный, кабель он сдал в приемку цветмета, за что выручил одну тысячу рублей. Деньги он потратил на еду.
Сейчас он подозревается в грабеже. Мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU