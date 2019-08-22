Одиннадцатый за неделю: в Кирове шестой день ищут пропавшего мужчину

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-22T12:17:14+03:00

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» начинает отрабатывать новую ориентировку. На этот раз пропал 57-летний кировчанин. Местоположение Вячеслава Ракова неизвестно более пяти дней. Последний раз его видели 16 августа.

Приметы пропавшего мужчины: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, лысый, глаза голубые.

Когда Вячеслава видели в последний раз, он был одет в темно-синюю кофту с длинным рукавом и джинсы такого же цвета.

Отряду требуется помощь очевидцев и добровольцев. Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем человеке, то сообщите ее по телефонам 8(800)700-54-52 или 112. Важны любые сведения!

ИСТОЧНИК KP.RU