В Кирово-Чепецке пьяный мужчина пытался дать взятку сотрудникам ДПС

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-21T15:14:49+03:00

Инспекторы взятку не приняли. Фото: скриншот с видео СУ СКР по Кировской области

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В воскресенье, 18 августа, сотрудники ДПС остановили в Кирово-Чепецке автомобиль ВАЗ-2114. Водитель, который находился на рулем машины, оказался пьян. Чтобы избежать административной ответственности, 57-летний мужчина попытался передать инспекторам взятку - 15 тысяч рублей.

- Житель Кирово-Чепецка довести до конца свое преступление не смог, - уточнили в пресс-службе регионального Следкома. - Сотрудники ДПС взятку не приняли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/727205" frameborder="0"></iframe> Дача взятки сотрудникам ДПС г.Кирово-Чепецк (август,2019).Видео: СУ СКР по Кировской области! другой источник

Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Дача взятки должностному лицу». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU