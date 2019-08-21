2019-08-21T15:14:49+03:00
Общество

В Кирово-Чепецке пьяный мужчина пытался дать взятку сотрудникам ДПС

Местный житель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения
Анна КРЮКОВА
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Инспекторы взятку не приняли. Фото: скриншот с видео СУ СКР по Кировской областиИнспекторы взятку не приняли. Фото: скриншот с видео СУ СКР по Кировской области
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В воскресенье, 18 августа, сотрудники ДПС остановили в Кирово-Чепецке автомобиль ВАЗ-2114. Водитель, который находился на рулем машины, оказался пьян. Чтобы избежать административной ответственности, 57-летний мужчина попытался передать инспекторам взятку - 15 тысяч рублей.

- Житель Кирово-Чепецка довести до конца свое преступление не смог, - уточнили в пресс-службе регионального Следкома. - Сотрудники ДПС взятку не приняли.

Дача взятки сотрудникам ДПС г.Кирово-Чепецк (август,2019).Видео: СУ СКР по Кировской области! другой источник

Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Дача взятки должностному лицу». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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