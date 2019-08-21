В Кирово-Чепецке пьяный мужчина пытался дать взятку сотрудникам ДПС
В воскресенье, 18 августа, сотрудники ДПС остановили в Кирово-Чепецке автомобиль ВАЗ-2114. Водитель, который находился на рулем машины, оказался пьян. Чтобы избежать административной ответственности, 57-летний мужчина попытался передать инспекторам взятку - 15 тысяч рублей.
- Житель Кирово-Чепецка довести до конца свое преступление не смог, - уточнили в пресс-службе регионального Следкома. - Сотрудники ДПС взятку не приняли.
Дача взятки сотрудникам ДПС г.Кирово-Чепецк (август,2019).Видео: СУ СКР по Кировской области! другой источник
Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Дача взятки должностному лицу». Расследование продолжается.
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