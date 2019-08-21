2019-08-21T15:00:28+03:00
Общество

«Нуждается в медицинской помощи»: 38-летняя женщина заблудилась в лесу

Жительница Уржумского района пропала 17 августа
Анна КРЮКОВА
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Светлане требуется медицинская помощь. Фото: vk.com/lizaalert_kirovСветлане требуется медицинская помощь. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кировской области разыскивают 38-летнюю Светлану Зубареву. Женщина пропала 17 августа. В этот день она ушла из дома в деревне Танабаево Уржумского района. Вероятно, женщина отправилась в лес.

Приметы пропавшей сообщили активисты поискового отряда «Лиза Алерт»: рост 164 см, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Светлана была одета в куртку защитного цвета, темные штаны, оранжевую косынку, резиновые сапоги в цветочек.

Если вы что-либо знаете о местонахождении женщины, просьба сообщить об этом по телефонам: 8(912)717-56-40, 8(9229)137-51-38, (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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