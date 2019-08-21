Два кировских автобуса изменят маршруты из-за путепровода
31 августа состоится приемка путепровода в Чистые пруды. Буквально с того дня, как объект начнет функционировать, по нему запустят два городских автобуса - № 5 и № 90. Из-за этого транспорт изменит свои маршруты.
- В связи с открытием новой дорожной артерии по улице Ивана Попова городская комиссия утвердила маршруты автобусного сообщения через путепровод, - сообщили в администрации города Кирова.
Новый маршрут автобуса № 5:
Отправление от улицы Заводской - по существующему маршруту - от железнодорожного вокзала по улице Чапаева - улица Красина - улица Щорса - по новому путепроводу - улица Ивана Попова - улица Чистопрудненская - улица 4-й Пятилетки до остановки «Улица Песочная».
Новый маршрут автобуса № 90:
Обычный путь через слободу Курочкины по улице Лесной - улица Советская - слобода Столбики - улица Украинская - улица Чистопрудненская - улица Ивана Попова (по путепроводу) - улица Щорса - привычный маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU