2019-08-20T17:17:03+03:00
Происшествия

66,8 грамма: жителя Уржумского района задержали за хранение наркотиков

Мужчина сам изготовил наркотическое средство
Анна КРЮКОВА
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В отношении мужчины возбудили уголовное делоВ отношении мужчины возбудили уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителя одного из сел Уржумского района задержали из-за подозрений в хранении наркотиков. У него обнаружили 66,8 грамма неизвестного вещества. Экспертиза показала, что это наркотик.

Как позднее признался сотрудникам полиции 37-летний мужчина, наркотическое средство он изготовил сам. Растения, необходимые для создания запрещенного вещества, он обнаружил на заброшенном поле.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное хранение наркотического средства».

В пресс-службе УМВД РФ по Кировской области рекомендуют жителям, которые знают о фактах наркомании или дикорастущих наркосодержащих растениях, сообщать об этом по телефонам: 02 (102 с мобильных телефонов), (8332) 588-368, телефону доверия: (8332) 589-777.

ИСТОЧНИК KP.RU

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