«Была пьяна»: в Кирово-Чепецке женщина выпала из окна

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-20T11:14:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирово-Чепецке выпала из окна 46-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте. ЧП произошло на улице Фестивальной. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кировской области.

- Было обнаружено тело женщины без видимых признаков насильственной смерти, - уточнили в ведомстве. - Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По предварительной информации, местная жительница была пьяна. Она сидела на окне и курила, однако соскользнула с подоконника и выпала.

ИСТОЧНИК KP.RU