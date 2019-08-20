«Была пьяна»: в Кирово-Чепецке женщина выпала из окна
Местная жительница разбилась насмерть
Следком проводит проверку по факту смерти женщиныФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кирово-Чепецке выпала из окна 46-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте. ЧП произошло на улице Фестивальной. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кировской области.
- Было обнаружено тело женщины без видимых признаков насильственной смерти, - уточнили в ведомстве. - Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
По предварительной информации, местная жительница была пьяна. Она сидела на окне и курила, однако соскользнула с подоконника и выпала.
ИСТОЧНИК KP.RU