2019-08-20T11:14:39+03:00
Происшествия

«Была пьяна»: в Кирово-Чепецке женщина выпала из окна

Местная жительница разбилась насмерть
Анна КРЮКОВА
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Следком проводит проверку по факту смерти женщиныСледком проводит проверку по факту смерти женщиныФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кирово-Чепецке выпала из окна 46-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте. ЧП произошло на улице Фестивальной. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кировской области.

- Было обнаружено тело женщины без видимых признаков насильственной смерти, - уточнили в ведомстве. - Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По предварительной информации, местная жительница была пьяна. Она сидела на окне и курила, однако соскользнула с подоконника и выпала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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