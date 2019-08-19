2019-08-19T16:02:18+03:00
Экономика

Прокуратура: число микрокредитных организаций в Кировской области неизменно сокращается

За три года их стало меньше в два раза
Евгений ДЕМИХОВ
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Несколько лет назад такие организации могли за пять-десять минут отправить человека в «кредитное рабство»Несколько лет назад такие организации могли за пять-десять минут отправить человека в «кредитное рабство»Фото: Мария ЛЕНЦ
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В регионе 112 предприятий, которые занимаются выдачей кредитов «за пять минут». В их число входят кредитно-потребительские кооперативы (40 организаций), сельскохозяйственные кредитно-потребительские кооперативы (29), микрофинансовые организации (30), ломбарды (20). Еще три года назад таких предприятий в Кировской области было чуть ли не в два раза больше - 215.

- На фоне ужесточения правового регулирования деятельности участников финансового рынка, их число на территории региона в течение нескольких лет неизменно сокращается, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Характерными нарушениями в их деятельности являются: неуказание полной стоимости кредита, превышение рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита, наличие в договоре не предусмотренных федеральным законом штрафных санкций, нарушения законодательства о персональных данных.

За подобные нарушения организации привлекаются к административной ответственности.

Напомним, в Омутнинском районе произошел скандальный случай. Местная жительница оформила займ в одной из микрокредитных организаций под 292% годовых на 20 дней. Через несколько дней было заключено дополнительное условие договора, по которому изменялся срок погашения долга, а также процентная ставка. Последняя выросла буквально в десять раз - до 2379%. Такой займ женщина могла бы выплачивать десятилетиями, если бы не обратилась в прокуратуру. После вмешательства правоохранительных органов процентную ставку снизили, а должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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