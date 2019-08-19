В Даровском районе в пожаре погиб трехлетний мальчик

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-19T10:56:10+03:00

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В селе Кулак Даровского района произошла трагедия: во время пожара в частном доме погиб мальчик. Ребенку было всего три года. ЧП произошло в минувшую субботу.

Как сообщили в Следственном комитете, в частном доме замкнуло электросеть. От искры загорелся дом. Двое взрослых и двое детей успели спастись, вовремя выбежав из дома. Но они забыли про самого маленького члена семьи: трехлетний внук хозяина остался в пылающем доме. Дом сгорел дотла. Ребенок погиб.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – отметили в СУ СКР по Кировской области. — Назначены экспертизы с целью установления причин пожара и причин смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU