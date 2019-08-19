2019-08-19T10:53:45+03:00
Происшествия

Погода на неделю в Кирове: тепло, но дождливо

Синоптики прогнозируют, что ливни отступят к середине недели
Елизавета Захарова
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Рабочая неделя в Кирове будет теплой, но, увы, дождливой. Фото: vk.com/etotkirovРабочая неделя в Кирове будет теплой, но, увы, дождливой. Фото: vk.com/etotkirov
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Как бы мы ни радовались предварительному прогнозу погоды, вышедшему в выходные, сегодняшний утренний дождь, отбивающий быстрые ритмы на крышах и карнизах, обманул все наши ожидания.

Однако, если верить прогнозу погоды на сервисе rp5.ru, с завтрашнего дня дожди начнут отступать от Кировской области.

Сегодня, 19 августа, надеяться на сухую погоду не стоит: кратковременные и сильные дожди будут идти весь день. Но на улице будет тепло: +18…+21 градус Цельсия. Во вторник температура воздуха будет такой же, а вот осадков выпадет в разы меньше. Согласно сервису, кратковременные дожди ожидаются около трех часов дня.

В среду, 21 августа, воздух прогреется до 23 градусов тепла. Небо заволокут тучи и облака, а редкие мелкие дожди пройдут ранним утром и после обеда.

Четверг, по предварительным прогнозам, станет самым теплым днем на неделе: ожидается до +25 градусов. Кратковременные дожди пройдут ночью. Пятница обещает быть сухой: днем малооблачно, до +20 градусов.

24 августа после обеда по Кировской области вновь пройдут кратковременные дожди. А воскресенье будет теплым и погожим деньком без осадков.

Однако даже в ясные дни не стоит пренебрегать зонтами или дождевиками: погода - дама непостоянная, любящая устраивать сюрпризы. Особенно для Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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