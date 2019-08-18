2019-08-18T16:36:43+03:00
Звезды

Выставка Зураба Церетели: 50 произведений мастера на месяц приедут в Киров

Наш город вошел в юбилейный маршрут вернисажа
Елизавета Захарова
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Фото: kirovreg.ruФото: kirovreg.ru
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В Кирове пройдет выставка работ народного художника СССР и РФ, президента Российской академии художеств Зураба Церетели. В Вятском художественном музее братьев Васнецовых будут выставлены 50 работ мастера. Выставка приурочена к юбилею художника: 4 января маэстро исполнилось 85 лет.

— Наш город вошел в юбилейный выставочный маршрут, – отметил вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко. — Выставка станет без преувеличения масштабным событием в культурной жизни региона. В экспозицию, которую увидят кировчане и гости города, вошли более 50 произведений, как полотен, так и скульптур.

Зураб Церетели создал более пяти тысяч картин и монументальных работ, которые установлены во многих городах мира: «Дружба народов» в Москве, «Добро побеждает зло» в Нью-Йорке, «Рождение нового человека» в Севилье, памятник «Святой Георгий Победоносец» в Тбилиси.

Выставка откроется уже 31 августа. Посмотреть работы творца можно будет в течение месяца.

Когда: 31 августа-6 октября

Где: Вятский художественный музей имени братьев Васнецовых

Стоимость билетов необходимо уточнить по телефонам: 22-50-74

ИСТОЧНИК KP.RU

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