Месть – блюдо холодное: сосед угрожал убить пенсионерку за давний конфликт

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-18T15:24:51+03:00

Росгвардия задержала нападавшего на пенсионерку во дворе дома. Фото: Вневедомственная Росгвардия России по Кировской области

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В Кирове 58-летняя женщина в полночь обратилась в полицию: ей угрожали расправой. С ситуацией разбиралась сотрудники Росгвардии.

Как рассказала пенсионерка, поздней ночью к ней постучался ее сосед. Когда женщина вышла на лестничную клетку, мужчина схватил ее и стал угрожать расправой. Причина – давний соседский конфликт.

Росгвардейцы незамедлительно отправились на поиски подозреваемого. Сосед далеко не убежал: его нашли около дома. Испуганная женщина опознала его и написала заявление в полицию. 37-летнего кировчанина задержали и доставили в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU