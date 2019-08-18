2019-08-18T15:21:03+03:00
Происшествия

«Внимание! Участок временно заблокирован!»: в Кирове оцепили вокзал из-за бесхозной сумки

Видео вскрытия подозрительного объекта опубликовали в социальных сетях
Елизавета Захарова
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В Кирове оцепили территорию рядом с железнодорожным вокзалом из-за оставленной без присмотра сумки. Фото: vk.com/id548628221В Кирове оцепили территорию рядом с железнодорожным вокзалом из-за оставленной без присмотра сумки. Фото: vk.com/id548628221
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В Кирове из-за оставленной на тротуаре сумки оцепили территорию рядом с железнодорожным вокзалом. На место происшествия приехали полицейские и саперы. В радиусе нескольких десятков метров не было ни души, пока специалист вскрывал сумку с обычными вещами. Об этом не случившемся ЧП кировчане рассказали в социальных сетях.

— Одна девушка с парнем шла и сказала: «Хоть бы что-нибудь взорвалось ради интереса», - написал в комментариях автор видео. - Это ужас, о чем думают люди!

В социальных сетях некоторые кировчане стали возмущаться, мол, зачем вскрывать дорожные сумки рядом с вокзалом и разводить шумиху?

— Очередной работяга ехал с севера, да по пьяной радости забыл чемодан, – написал в комментариях Николай. – Там же микроавтобусы стоят на Казань, Уфу и тому подобное.

— Представляю: человек сидит, вскрывает аккуратненько сумку, волнуется, все оцепили, переживает, наверное, вдруг последние секунды живет. Открывает, а там трусы, носки, пижама и что-то подобное.

— Работа такая, – возражает Семен.

— Проверить все равно надо! – пишет Катерина. – Это вы все думаете: кому нужен этот Киров, а в жизни всякое бывает. Тем более в наше время полно всяких отмороженных на голову!

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность человека, оставившего сумку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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