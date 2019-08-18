«Внимание! Участок временно заблокирован!»: в Кирове оцепили вокзал из-за бесхозной сумки
В Кирове из-за оставленной на тротуаре сумки оцепили территорию рядом с железнодорожным вокзалом. На место происшествия приехали полицейские и саперы. В радиусе нескольких десятков метров не было ни души, пока специалист вскрывал сумку с обычными вещами. Об этом не случившемся ЧП кировчане рассказали в социальных сетях.
— Одна девушка с парнем шла и сказала: «Хоть бы что-нибудь взорвалось ради интереса», - написал в комментариях автор видео. - Это ужас, о чем думают люди!
В социальных сетях некоторые кировчане стали возмущаться, мол, зачем вскрывать дорожные сумки рядом с вокзалом и разводить шумиху?
— Очередной работяга ехал с севера, да по пьяной радости забыл чемодан, – написал в комментариях Николай. – Там же микроавтобусы стоят на Казань, Уфу и тому подобное.
— Представляю: человек сидит, вскрывает аккуратненько сумку, волнуется, все оцепили, переживает, наверное, вдруг последние секунды живет. Открывает, а там трусы, носки, пижама и что-то подобное.
— Работа такая, – возражает Семен.
— Проверить все равно надо! – пишет Катерина. – Это вы все думаете: кому нужен этот Киров, а в жизни всякое бывает. Тем более в наше время полно всяких отмороженных на голову!
Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность человека, оставившего сумку.
ИСТОЧНИК KP.RU