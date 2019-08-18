ГИБДД: за семь месяцев в Кирове в «пьяных» ДТП погибло 28 человек
Статистика печальная: 13,5% всех ДТП, случившихся с начала года в Кировской области, – так называемые «пьяные». Произошли они из-за водителей, пренебрегших одним простым правилом: не садиться нетрезвым за руль. Из-за таких водителей в 121 аварии пострадал 151 человек. Погибло 28.
— За данный период на дорогах региона сотрудниками ГИБДД задержано более трех тысяч водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Полицейскими составлено 319 материалов за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика дана за январь-июль 2019 года.
Количество аварий с участием пьяных водителей различных видов транспорта:
90 ДТП – с водителями легковушек;
22 ДТП – мототранспорта;
5 ДТП – тракторов, прочей самоходной техники;
4 ДТП – грузовых автомобилей.
Количество аварий по местоположению
35 ДТП – в городе Кирове;
27 ДТП – в районных центрах и городах;
26 ДТП – на территориальных дорогах;
1 ДТП – на федеральной автодороге.
Чаще всего «пьяные» аварии происходят по субботам – 34 и воскресеньям – 24.
ИСТОЧНИК KP.RU