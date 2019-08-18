ГИБДД: за семь месяцев в Кирове в «пьяных» ДТП погибло 28 человек

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-18T14:27:29+03:00

В Кирове за семь месяцев остановлено более трех тысяч пьяных водителей. Фото: ГУ ГИБДД России по Кировской области

Всего за это время произошла 121 авария с участием нетрезвых водителей

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Статистика печальная: 13,5% всех ДТП, случившихся с начала года в Кировской области, – так называемые «пьяные». Произошли они из-за водителей, пренебрегших одним простым правилом: не садиться нетрезвым за руль. Из-за таких водителей в 121 аварии пострадал 151 человек. Погибло 28.

— За данный период на дорогах региона сотрудниками ГИБДД задержано более трех тысяч водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Полицейскими составлено 319 материалов за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика дана за январь-июль 2019 года.

Количество аварий с участием пьяных водителей различных видов транспорта:

90 ДТП – с водителями легковушек;

22 ДТП – мототранспорта;

5 ДТП – тракторов, прочей самоходной техники;

4 ДТП – грузовых автомобилей.

Количество аварий по местоположению

35 ДТП – в городе Кирове;

27 ДТП – в районных центрах и городах;

26 ДТП – на территориальных дорогах;

1 ДТП – на федеральной автодороге.

Чаще всего «пьяные» аварии происходят по субботам – 34 и воскресеньям – 24.

ИСТОЧНИК KP.RU