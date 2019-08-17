Повышения цен не избежать: в «КТК» рассказали, как изменится тариф из-за концессии
В 2019 году средняя ежемесячная плата за отопление увеличится не более, чем на 14 рублей. В этом кировчан заверил гендиректор кировского филиала «Т Плюс» Сергей Береснев на заседании в Общественной палате Кировской области.
Напомним, что кировские тепловые сети на 35 лет находятся в аренде у «КТК».
За это время их полностью обновят, вложив в развитие 17 миллиардов рублей. Эта инвестиционная составляющая и будет заложена в тариф.
Руководитель компании объяснил систему расчета платы за тепло на примере квартиры площадью 56 квадратных метров, в которой проживают четыре человека.
— В 2019 году для такой семьи ожидается увеличение платы за тепло на 14 рублей в месяц (в год – чуть меньше чем на 163 рубля), в 2020 году – на 24 рубля (примерно 284 рубля в год), в 2021-2024 годах – не выше чем на 25 рублей (не выше чем на 300 рублей в год).
В этом году на модернизацию и реконструкцию теплосетей будет выделено 330 миллионов рублей. Сегодня, по данным «КТК» на каждый километр сетей приходится 6 дефектов. В идеале данный показатель снизить до 0,3 дефекта на километр.
ИСТОЧНИК KP.RU