2019-08-17T14:02:32+03:00
Происшествия

Солнце сменит дождь: в Киров вновь вернется тепло

Метеорологи-любители опубликовали предварительный прогноз погоды
Елизавета Захарова
Поделиться:
Следующая неделя будет теплой и малооблачнойСледующая неделя будет теплой и малооблачнойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Наконец-то и кировчане смогут поймать солнечные лучи, легких теплый ветерок и почувствовать настоящее лето. По предварительным прогнозам синоптиков, дожди осенние холода и дожди отступают!

В группе «Любительская метеорология в Кирове» опубликовали предварительные прогнозы.

Так, сегодня, 17 августа, дневная температура воздуха составит +17…+22 градуса Цельсия. А при прояснении наступит 25-градусная жара (да-да, для кировского лета 2019 года 25 градусов – уже жара). Ветер 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12 метров в секунду. Однако в некоторых районах области будут идти кратковременные дожди, местами – грозы.

В ночь на воскресенье температура воздуха будет +12…+17 градусов. Ветер 2-7 метров в секунду. Ночью и утром ожидается туман. Днем воздух прогреется до +24, при прояснениях до +27 градусов. В Кирове возможен продолжительный дождь.

Рабочая неделя, как ни прискорбно для офисных планктонов, начнется с прекрасной поистине летней погоды. 19 августа вся область прогреется до +25 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, и уже во вторник установится сухая погода.

Так погода практически на всей неделе будет малооблачно и без осадков, со средней температурой воздуха +21-26 градусов Цельсия.

Ноуже в следующие выходные начнется похолодание: температура воздуха понизится до 17-23 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разрушительная гроза: в Нолинске из-за стихии повалились деревья, выключился свет, обрушились крыши и даже потолок в трактире
Повышения цен не избежать: в «КТК» рассказали, как изменится тариф из-за концессии
Пять дней неизвестности: в Кирове разыскивают 21-летнего парня
Россети Центр и Россети Центр и Приволжье завершают проектирование распределенной автоматизации в 30 пилотных Цифровых РЭС
В выходные сотрудники Госавтоинспекции устроят сплошные проверки водителей
Энергетики Кировэнерго переведены в режим повышенной готовности
ПДН: признавшаяся в убийстве 2-летнего сына мать несколько раз во время проверок была пьяна
Погода в Кирове на 16 - 18 августа: дожди, туманы и град
После убийства ребенка на Дружбе чиновники вновь предложили создать базу неблагополучных семей
С 1 сентября в «Театре на Спасской» приступит к работе новый режиссер
Признавшуюся в убийстве сына кировчанку могут лишить родительских прав в отношении второго ребенка
Студенческий отряд «Анкер» завершает работу на объектах «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго»
В Кирове сняли с поезда пермяка в наркотическом опьянении
В убийстве 2-летнего мальчика в доме на Дружбе призналась мать
В Кирове неделю назад пропал 33-летний мужчина
«Одна из главных задач - поддержка молодых специалистов»: в Кирове прошло традиционное августовское совещание педагогов
2 года и 4 месяца за 40 шоколадок: в колонию отправился мелкий воришка
Житель Пижанского района получил 17 лет за убийство матери и двоих ее знакомых
Мать убитого двухлетнего мальчика состояла на учете и привлекалась к «административке»
Миллиард на ровные дороги: как в Кировской области идет ремонт и строительство в рамках нацпроектов
Добровольные пожарные дружины «УРАЛХИМа» – лучшие в регионе