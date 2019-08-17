Солнце сменит дождь: в Киров вновь вернется тепло

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-17T14:02:32+03:00

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Наконец-то и кировчане смогут поймать солнечные лучи, легких теплый ветерок и почувствовать настоящее лето. По предварительным прогнозам синоптиков, дожди осенние холода и дожди отступают!

В группе «Любительская метеорология в Кирове» опубликовали предварительные прогнозы.

Так, сегодня, 17 августа, дневная температура воздуха составит +17…+22 градуса Цельсия. А при прояснении наступит 25-градусная жара (да-да, для кировского лета 2019 года 25 градусов – уже жара). Ветер 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12 метров в секунду. Однако в некоторых районах области будут идти кратковременные дожди, местами – грозы.

В ночь на воскресенье температура воздуха будет +12…+17 градусов. Ветер 2-7 метров в секунду. Ночью и утром ожидается туман. Днем воздух прогреется до +24, при прояснениях до +27 градусов. В Кирове возможен продолжительный дождь.

Рабочая неделя, как ни прискорбно для офисных планктонов, начнется с прекрасной поистине летней погоды. 19 августа вся область прогреется до +25 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, и уже во вторник установится сухая погода.

Так погода практически на всей неделе будет малооблачно и без осадков, со средней температурой воздуха +21-26 градусов Цельсия.

Ноуже в следующие выходные начнется похолодание: температура воздуха понизится до 17-23 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU