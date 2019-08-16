2019-08-16T16:18:20+03:00
Общество

В выходные сотрудники Госавтоинспекции устроят сплошные проверки водителей

Маршруты автоинспекторов будут приближены к местам отдыха и развлекательным заведениям
Анна КРЮКОВА
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В выходные в Кирове прошли сплошные проверки водителейВ выходные в Кирове прошли сплошные проверки водителейФото: Мария АНАНОВА
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В пятницу, 16 августа, а также в выходные сотрудники Госавтоинспекции Кировской области устроят на дорогах сплошные проверки. Автоинспекторы будут следить за соблюдением ПДД и проверять водителей на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

- Представители добровольной народной дружины и активисты организации «Ночной Патруль» будут помогать автоинспекторам выявлять нетрезвых водителей, - уточнили в ведомстве. - Маршруты, как правило, приближены к местам отдыха и развлекательным заведениям.

Напомним, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водителям грозит лишение прав от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Также кировчан предупреждают, что во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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