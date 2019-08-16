Погода в Кирове на 16 - 18 августа: дожди, туманы и град

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-16T13:30:49+03:00

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Кажется, лето упорно не хочет приходить в нашу область. За прошедшую неделю три дня были относительно теплыми и даже претендовали на роль летних. Однако уже в пятницу, 16 августа, погода преподнесла очередной сюрприз. Несмотря на переменную облачность, на протяжении всего дня ожидаются кратковременные дожди. Более того, в некоторых районах возможен град.

Ситуация практически не изменится и в субботу, 17 августа. Температура воздуха будет относительно низкой, в пределах +13...+14 градусов. Сохранится высокая вероятность выпадения осадков.

В воскресенье, 18 августа, на улице станет немного теплее. По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», воздух прогреется до +13...+17 градусов. Однако дожди от этого не прекратятся.

Кстати, в некоторых районах области ожидается не только град, но и туманы. В незначительных количествах возможны грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU