2019-08-16T12:44:58+03:00
Общество

С 1 сентября в «Театре на Спасской» приступит к работе новый режиссер

Егор Чернышов встретится со зрителями 3 сентября
Анна КРЮКОВА
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Кировскому зрителю Егор Чернышов уже знаком. Фото: vk.com/theateronthespasskayaКировскому зрителю Егор Чернышов уже знаком. Фото: vk.com/theateronthespasskaya
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В «Театре на Спасской» - новый режиссер. Егор Чернышов приступит к работе 1 сентября. Во вторник, 3 сентября, в 19.00 он встретится со зрителями в кофейне «Кофе & Книги» в библиотеке Герцена. Информация об этом появилась в официальной группе театра.

Егор Чернышов родился в Твери. В 2001-м году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства по специальности - режиссер. Кировскому зрителю он уже знаком. Так, Егор Чернышов участвовал в двух режиссерских лабораториях с эскизами по пьесам «Ночь и туман» Юрия Клавдиева, «Красный волк» Андрея Иванова и спектаклям «Театра на Спасской» «Каренин» и «Дуэль».

Кроме того, новый режиссер ставил спектакли для многих театров России: БДТ им. Г. А. Товстоногова, Камчатский театр драмы и комедии, Хабаровский краевой театр драмы и другие. Работы Егора Чернышова были номинированы на премии и отмечены на международных и всероссийских театральных фестивалях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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