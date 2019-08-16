2019-08-16T12:36:32+03:00
Общество

В Кирове сняли с поезда пермяка в наркотическом опьянении

Мужчина вел себя неадекватно
Анна КРЮКОВА
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Мужчину обнаружили в тамбуре вагонаМужчину обнаружили в тамбуре вагонаФото: Олег ЗОЛОТО
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В тамбуре поезда «Нижний Уренгой-Москва» обнаружили 29-летнего пассажира, который вел себя неадекватно. Мужчину с признаками наркотического опьянения сняли с поезда на участке Глазов-Киров. Об этом сообщили в Кировском ЛО МВД России на транспорте.

- В кармане куртки у уроженца Пермского края обнаружили сверток бумаги с веществом растительного происхождения и окурок, - уточнили в ведомстве. - Экспертиза показала, что смесь является наркотическим веществом весом 0,26 грамма.

За незаконное хранение и приобретение наркотиков без цели сбыта в отношении пассажира поезда составили административный протокол. По решению суда его арестовали на шесть суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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