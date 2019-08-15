2 года и 4 месяца за 40 шоколадок: в колонию отправился мелкий воришка

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-15T17:30:52+03:00

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Прокуратура Первомайского района поддерживала обвинение в суде. На скамье подсудимых – 25-летний житель Кирова. Из трех магазинов крупных федеральных сетей парень трижды пытался украсть шоколад. Причем, одного и того же производителя. Когда его допрашивали, он объяснил, что особой любви к шоколаду не испытывал, однако в момент совершения всех трех преступлений был просто пьян.

- 16 марта, 17 марта, 20 марта из магазинов мужчина пытался похитить в общей сложности 40 плиток шоколада, но его преступные действия каждый раз пресекались сотрудниками магазина, - прокомментировал помощник прокурора Первомайского района Антон Ренжин. - Кроме того, во время очередной попытки хищения сладкого подсудимый неоднократно прилюдно с использованием нецензурной брани оскорбил сотрудника полиции, пытавшегося пресечь его противоправное поведение.

Ранее молодой человек попадался на краже и на угоне легкового автомобиля. Поэтому приговор суда был достаточно суров – 2 года и 4 месяца кировчанин проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU