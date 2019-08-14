«Куприт» заставили сделать перерасчет из-за удаленности мусорных баков в Талице
Жителям слободы регулярно приходилось ходить к контейнерным площадкам за километр от дома. Прокуроры усмотрели в этом нарушение законодательства.
- Согласно нормам СанПиН, расстояние до контейнерных площадок от жилых домов не должно превышать 100 метров, - сообщили в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - В ходе проверочных мероприятий установлено, что данные площадки в слободе Талица в большинстве случаев располагаются на расстоянии около одного километра от жилых домов.
Прокуроры посчитали, что организация, занимающаяся обращением с ТКО, фактически не предоставляет гражданам эту коммунальную услугу. Хотя жители слободы платят за вывоз мусора регулярно. В АО «Куприт» направили представление, по которому организация должна сделать перерасчет за услугу, либо вовсе отменить плату, взимаемую с граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU