«Куприт» заставили сделать перерасчет из-за удаленности мусорных баков в Талице

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-14T14:08:09+03:00

В большинстве случаев контейнеры стояли за километр от жилых домов

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Жителям слободы регулярно приходилось ходить к контейнерным площадкам за километр от дома. Прокуроры усмотрели в этом нарушение законодательства.

- Согласно нормам СанПиН, расстояние до контейнерных площадок от жилых домов не должно превышать 100 метров, - сообщили в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - В ходе проверочных мероприятий установлено, что данные площадки в слободе Талица в большинстве случаев располагаются на расстоянии около одного километра от жилых домов.

Прокуроры посчитали, что организация, занимающаяся обращением с ТКО, фактически не предоставляет гражданам эту коммунальную услугу. Хотя жители слободы платят за вывоз мусора регулярно. В АО «Куприт» направили представление, по которому организация должна сделать перерасчет за услугу, либо вовсе отменить плату, взимаемую с граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU