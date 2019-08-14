На повороте на Макарье хотят сделать временную кольцевую развязку

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-14T13:58:21+03:00

Если временная развязка докажет эффективность, то ее сделают постоянной Фото: Мария ЛЕНЦ

Если это окажется эффективной мерой, то сделают кольцевое движение постоянным

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Сейчас кольцевую развязку на повороте в микрорайон Коминтерн хотят обозначить разметкой и временно поставленными блоками.

- Пока мы хотим сделать эксперимент и посмотреть, насколько эта мера [кольцевое движение] позволит обеспечить безопасность и увеличить пропускную способность этого транспортного узла. В первую очередь нас интересуют часы пик, - рассказал порталу «Свойкировский» руководитель «Управления дорожной и парковой инфраструктуры» Евгений Лунев.

Временную схему обозначат разметкой, дорожными знаками и блоками. В случае, если эксперимент окажется удачным, то в Макарье построят полноценного круговое движение.

Пока у «УДПИ» нет финансирования. Вопрос планируют решить в ближайшее время. Возможно, деньги могут выделить по проекту «Безопасные и качественные дороги».

Лунев отметил, что если эксперимент в Макарье покажет эффективность, количество ДТП снизится, а проходимость увеличится, то он будет продолжен на других участках дорог: на площади Лепсе, перекрестке улиц Производственная и Щорса, улице Советской в Нововятске на пересечении с Южным обходом.

ИСТОЧНИК KP.RU