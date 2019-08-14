На повороте на Макарье хотят сделать временную кольцевую развязку
Сейчас кольцевую развязку на повороте в микрорайон Коминтерн хотят обозначить разметкой и временно поставленными блоками.
- Пока мы хотим сделать эксперимент и посмотреть, насколько эта мера [кольцевое движение] позволит обеспечить безопасность и увеличить пропускную способность этого транспортного узла. В первую очередь нас интересуют часы пик, - рассказал порталу «Свойкировский» руководитель «Управления дорожной и парковой инфраструктуры» Евгений Лунев.
Временную схему обозначат разметкой, дорожными знаками и блоками. В случае, если эксперимент окажется удачным, то в Макарье построят полноценного круговое движение.
Пока у «УДПИ» нет финансирования. Вопрос планируют решить в ближайшее время. Возможно, деньги могут выделить по проекту «Безопасные и качественные дороги».
Лунев отметил, что если эксперимент в Макарье покажет эффективность, количество ДТП снизится, а проходимость увеличится, то он будет продолжен на других участках дорог: на площади Лепсе, перекрестке улиц Производственная и Щорса, улице Советской в Нововятске на пересечении с Южным обходом.
ИСТОЧНИК KP.RU