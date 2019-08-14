На Октябрьском проспекте выделят полосы для общественного транспорта

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-14T12:44:47+03:00

Из городского бюджета на разработку проекта выделят 8 миллионов

Изменить размер текста: A A

Для улучшения движения на главной дорожной артерии города Кирова планируют выделить дополнительные полосы общественному транспорту.

- Предложение по выделению полос на Октябрьском проспекте поддержано, - написал в одном из популярных мессенджеров заместитель председателя Законодательного собрания Роман Титов. – Это еще и гарантия зимней очистки главной улицы города от снега: мы все видели, во что превращаются крайние полосы после снегопада.

Сведения об аукционе «Выполнение работ по диагностике и разработке проектов организации дорожного движения улично-дорожной сети города Кирова» стоимостью 8 миллионов рублей размещены на портале электронных торгов.

Первый этап подразумевает комплексное исследование улично-дорожной сети Кирова. Подрядчику, который выиграет аукцион, нужно измерить протяженность дорог, качество покрытия, определить интенсивность движения на каждом участке, оценить состояние путепроводов и обочин. Диагностика должна быть закончена к 30 октября. К этому сроку должны представить объем работ и их стоимость.

Второй этап – это разработка и организация движения в соответствии с ПДД: подрядчик должен определить, где будут стоять дорожные знаки, барьерные ограждения, уличное освещение, остановки, переходы, светофоры и тротуары. Дата окончания этого этапа – 30 января 2020 года

Аукцион продлится до 19 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU