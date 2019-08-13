2019-08-13T17:02:22+03:00
Общество

В Малмыж завезли 10 тонн арбузов без необходимых документов

Продавца привлекли к административной ответственности
Анна КРЮКОВА
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При покупке арбуза следует быть осторожнымиПри покупке арбуза следует быть осторожнымиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники регионального Россельхознадзора во время рейда обнаружили в Малмыже опасные арбузы. Продукцию без сопроводительных документов продавали горожанам в воскресенье, 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего в Малмыж из Волгоградской области завезли 10 тонн таких арбузов. Гражданина, который занимался продажей плодов, привлекли к административной ответственности.

Напомним, что качественные арбузы можно купить только на рынках и в стационарных торговых точках. Однако, если продукция даже в этом случае не вызывает доверия, вы можете попросить предъявить разрешение на ее продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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