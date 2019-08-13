В Малмыж завезли 10 тонн арбузов без необходимых документов
Продавца привлекли к административной ответственности
При покупке арбуза следует быть осторожнымиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
Сотрудники регионального Россельхознадзора во время рейда обнаружили в Малмыже опасные арбузы. Продукцию без сопроводительных документов продавали горожанам в воскресенье, 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего в Малмыж из Волгоградской области завезли 10 тонн таких арбузов. Гражданина, который занимался продажей плодов, привлекли к административной ответственности.
Напомним, что качественные арбузы можно купить только на рынках и в стационарных торговых точках. Однако, если продукция даже в этом случае не вызывает доверия, вы можете попросить предъявить разрешение на ее продажу.
ИСТОЧНИК KP.RU