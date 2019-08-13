2019-08-13T13:51:01+03:00
Происшествия

В суд ушло дело директора Юрьянского МУПа

Мужчина «взял в аренду» у предприятия автомобиль и безвозмездно деньги из кассы
Алена ЗАЙЦЕВА
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СКР завершил расследование уголовного дела по махинациям с бюджетными деньгами и имуществомСКР завершил расследование уголовного дела по махинациям с бюджетными деньгами и имуществомФото: Олег ЗОЛОТО
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Лишение свободы на срок до четырех лет и крупный штраф грозили бы директору муниципального унитарного предприятия «Юрьянская машино-технологическая станция». Но мужчина признал вину, раскаялся, активно помогал следствию. Поэтому СКР вышло с ходатайством о прекращении уголовного дела. Правда, наказание в виде штрафа все же просят назначить.

МУП – бюджетная организация. И все, кто работает на тех или иных должностях считаются госслужащими. Прокуратура Юрьянского района выяснила, что в 2017 году руководитель от имени организации, которую он возглавлял, не спросив главу администрации, взял в аренду автомобиль HYUNDAI TUCSON за 10 тысяч рублей в месяц. Директор использовал машину в рабочее и нерабочее время исключительно в личных целях.

- Тем самым он выступил участником обеих сторон договора и создал условия для извлечения материальной выгоды и преимуществ для себя, за счет денежных средств, принадлежащих МУП «Юрьянская МТС», - сообщают подробности в СУ СК РФ по Кировской области. - Впоследствии на основании договора обвиняемый незаконно получил из кассы МУПа денежные средства в сумме 104 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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