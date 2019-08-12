«Ковры очень высокого качества»: в Кирово-Чепецке ямы на дорогах застелили паласами

СЕГОДНЯ 18:21 2019-08-12T21:56:10+03:00

«Эффективное решение проблемы разбитых дорог нашли в Кирово-Чепецке - покрыли их коврами. Практично и эстетично!» Фото: vk.com/etotkirov

Изменить размер текста: A A

Еще одна ковровая дорожка появилась в Кировской области. На этот раз находчивые жители нашлись в Чепецке. Надоевшие ямы они залатали уже проверенным в нашем регионе способом, – коврами. Фотографии появились в социальных сетях.

— Да, это уже не инновационный способ ремонта, - написали в комментариях. – В Нововятске несколько лет назад точно так же ремонтировали, правда, местные жители.

На новую ковровую дорожку кировчане смотрят с юмором: мол, нам не привыкать к таким изыскам.

— Фраза «Скатертью дорожка» заиграла новыми красками, – комментируют горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU