«Ковры очень высокого качества»: в Кирово-Чепецке ямы на дорогах застелили паласами
Фотографии нового метода починки дорог выложили в социальные сети
«Эффективное решение проблемы разбитых дорог нашли в Кирово-Чепецке - покрыли их коврами. Практично и эстетично!» Фото: vk.com/etotkirov
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Еще одна ковровая дорожка появилась в Кировской области. На этот раз находчивые жители нашлись в Чепецке. Надоевшие ямы они залатали уже проверенным в нашем регионе способом, – коврами. Фотографии появились в социальных сетях.
— Да, это уже не инновационный способ ремонта, - написали в комментариях. – В Нововятске несколько лет назад точно так же ремонтировали, правда, местные жители.
На новую ковровую дорожку кировчане смотрят с юмором: мол, нам не привыкать к таким изыскам.
— Фраза «Скатертью дорожка» заиграла новыми красками, – комментируют горожане.
ИСТОЧНИК KP.RU