15-летнего кировчанина ищут вторые сутки

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-12T12:32:31+03:00

Подросток ушел из дома в субботу вечером. До сих пор его не могут найти. Фото: vk.com/ornkirov

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Отряд по розыску несовершеннолетних начал активные поиски 15-летнего подростка. Роман Клековкин ушел из дома в субботу в пять вечера. Вторые сутки о нем никто ничего не знает. О том, куда он ушел и где может находиться, нет никакой информации.

На вид Роме 14 лет, ростом он 150-160 сантиметров, худощавого телосложения с темно-русыми короткими волосами и темными глазами.

Когда парень уходил из дома, то надел темно-синие брюки с накладными карманами, черную куртку с капюшоном и кепку с надписью «Supreme», черные кроссовки с белыми полосками.

— Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просьба звонить по номерам: 8(800)350-76-25 или 02, 112, – сообщают активисты отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU