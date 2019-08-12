2019-08-12T10:44:43+03:00
Происшествия

В Кирове потеплеет до +22 градусов

Ожидается солнечная погода
Анна КРЮКОВА
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В Киров ненадолго вернется лето. Фото: Людмила КАЛИНИНАВ Киров ненадолго вернется лето. Фото: Людмила КАЛИНИНА
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Понедельник, 12 августа, станет самым прохладным днем на этой рабочей неделе. По прогнозам rp5.ru, ожидается облачная погода. Днем воздух прогреется до +12 градусов, ночью похолодает до +9.

Во вторник, 13 августа, кировчане наконец-то смогут порадоваться долгожданному потеплению. Днем в городе будет солнечно. Температура воздуха составит +16 градусов. Ночью снова станет прохладнее, до +7.

Среда также окажется солнечной. Утром ожидается +13 градусов. Днем воздух прогреется до +17 градусов. К ночи температура опустится до 13 градусов тепла.

В четверг, 14 августа, в Кирове будет облачно с прояснениями. С утра ожидается +16 градусов. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Ночью в городе начнется дождь. Столбик термометра окажется на отметке +18 градусов.

В пятницу в Кирове продолжит идти дождь. С утра ожидается +19 градусов. Днем потеплеет до +22. Ночью станет прохладнее до +17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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