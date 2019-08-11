88-летнюю женщину из Юрьянского района ищут двое суток

СЕГОДНЯ 20:26 2019-08-11T20:26:32+03:00

Пенсионерку не могут найти уже вторые сутки. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Пенсионерка ушла из дома еще в пятницу

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Зинаиду Алексеевну Глухих родственники хватились еще 9 августа. В тот день она ушла из дома в селе Медяны Юрьянского района и не вернулась. С тех пор информации о 88-летней женщине нет.

Как сообщают инфорг поискового отряда «Лиза Алерт Киров», зона поиска пропавшей - природная среда.

Приметы пенсионерки: рост 145 сантиметров, плотного телосложения, русые волосы до плеч (забирает в хвостик), глаза серо-зеленые. Предположительно, была одета в коричневую куртку, юбку, черные сапоги.

Организаторы поиска просят откликнуться всех, кому известна какая-либо информация о местоположении Зинаиды Алексеевны по телефонам: 112 или 8-800-700-54-32.

ИСТОЧНИК KP.RU