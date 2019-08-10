2019-08-10T17:08:16+03:00
Происшествия

Захотел покататься по ночному городу: мойщика авто поймали за рулем чужой машины

Ему грозит реальный срок
Евгений ДЕМИХОВ
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Незаконно завладев авто, автомойщик уже «пошел на статью». Фото: Архив «КП»Незаконно завладев авто, автомойщик уже «пошел на статью». Фото: Архив «КП»
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29-летний житель Кирово-Чепецка решил «воспользоваться служебным положением». В автомойку, где он работает, приехал клиент. Он попросил помыть машину и сообщил, что вернется за ней на следующее утро.

- Ночью на одной из улиц районного центра сотрудники Госавтоинспекции остановили отечественный автомобиль, за рулем которого находился 29-летний работник автомойки, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Документов на машину у него при себе не оказалось, а сам водитель сознался, что за рулем авто он оказался без ведома хозяина.

Как выяснилось, молодой человек, выполнив свои профессиональные обязательства, решил прокатиться по ночному городу. Романтика закончилась на посту инспекторов. На мойщика завели уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Ему грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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