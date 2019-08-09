Кировские госавтоинспекторы проверят водителей на состояние опьянения

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-09T15:41:10+03:00

Инспекторы будут останавливать всех водителей. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В одном из микрорайонов будут останавливать всех автовладельцев подряд

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Два дня подряд дороги Кирова будут под усиленным контролем сотрудников ГИБДД. 9 и 10 августа в двух микрорайонах пройдут сплошные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.

- Профилактическое мероприятие предполагает остановку всех транспортных средств на заранее выбранных участках дорог, - напомнили в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

В пятницу водителей будут проверять на территории Ленинского района, а в субботу - Первомайского.

Напомним, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения карается штрафом в 30 тысяч рублей, а также лишением водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU