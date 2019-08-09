2019-08-09T15:41:10+03:00
Авто

Кировские госавтоинспекторы проверят водителей на состояние опьянения

В одном из микрорайонов будут останавливать всех автовладельцев подряд
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Инспекторы будут останавливать всех водителей. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиИнспекторы будут останавливать всех водителей. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:

Два дня подряд дороги Кирова будут под усиленным контролем сотрудников ГИБДД. 9 и 10 августа в двух микрорайонах пройдут сплошные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.

- Профилактическое мероприятие предполагает остановку всех транспортных средств на заранее выбранных участках дорог, - напомнили в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

В пятницу водителей будут проверять на территории Ленинского района, а в субботу - Первомайского.

Напомним, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения карается штрафом в 30 тысяч рублей, а также лишением водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» мобилизованы в связи с непогодой
«Wi-Fi-радар» от «Ростелекома» – для мебельного холдинга Кирово-Чепецка
«Эра кирпичей с кнопками вернулась»: кировским ученикам запретили пользоваться смартфонами в школе
Кировэнерго напоминает телефон Контакт-центра по вопросам электроснабжения
«Лучший МФЦ-2019»: в Кировской области стартовал региональный конкурс
Кировская область вошла в десятку рейтинга Forbes самых театральных регионов
По данным «Роскачества», приложение для абонентов МегаФона – лучшее
«Найден. Погиб»: в лесу нашли тело пропавшего жителя Кировской области
Погода в Кирове на 10-11 августа: ожидаются сильные ливни
«Ростелеком» и «Дневник.ру» совместно займутся развитием цифровизации образования
Отдельная статья расхода: на ремонт грунтовых дорог будут выделять 14 млн рублей
Кировский сиделец вербовал знакомого в террористы
Дожди, ветер и холод: гуляния в День физкультурника переносятся
В Кирове за двое суток выпадет 26 миллиметров осадков
В Кировскую область завезли и готовили к продаже 93 тонны зараженных фруктов
Высокие бордюры и лужи на дороге: улицу Ломоносова не приняли после ремонта
Члены правительства Кировской области ответили на вопросы многодетных семей
«Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета
Ремонт теплосетей: Октябрьский проспект перекроют на два дня
«Сегодня третья ночь. Она может стать последней»: кировчан просят присоединиться к поискам 56-летнего мужчины
В Кирове фильм Тарантино в формате 4К покажет только один кинотеатр
Эксперты: строительство газопровода в Кирове экологически безопасно
За семь месяцев в дорожный фонд Кировской области поступило почти три миллиарда рублей
40-летнюю кировчанку задушили на съемной квартире
В августе кировчан ждет несколько по-настоящему летних дней
В Кировской области обнаружили 81 килограмм опасной рыбы
Пострадали восемь детей: в Кирове будут судить 61-летнего педофила
В Кировской области пройдет юбилейный фестиваль актерской песни «Шар голубой»