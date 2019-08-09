Отдельная статья расхода: на ремонт грунтовых дорог будут выделять 14 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-09T10:09:19+03:00

За четыре года власти планируют реконструировать 70 грунтовых дорог

Изменить размер текста: A A

С сегодняшнего дня в Кирове начинается ремонт грунтовых дорог в сельских населенных пунктах. По решению главы администрации города Кирова Ильи Шульгина, с 2019 года реконструкция «грунтовок» – отдельная статья расхода.

— Раньше средства на ремонт грунтовых дорог выделялись, однако финансирование велось из общей статьи расходов по муниципальной программе развития транспортной инфраструктуры, – пояснили в департаменте городского хозяйства. – По сути, городские грунтовки поддерживались по «остаточному принципу», в основном речь шла об их грейдировании. Но в период дождей и таяния снега, когда почва размывается, грейдирование не дает никакого результата – после прохода тяжелой техники полотно превращается в «кашу».

Так, в этом году на ремонт впервые выделили 14 355 700 рублей. Такая сумма будет ежегодно поступать на реконструкцию «грунтовок» до 2022 года.

— Мы обязаны обеспечить сельские населенные пункты, где проживают и семьи с детьми, и люди старшего возраста, стабильным транспортным сообщением, - подчеркнул Илья Шульгин. – В том числе необходимо исключить ситуации, когда к жилым микрорайонам не могут проехать экстренные службы.

Подрядчики сначала выровняют поверхность, выложат битумную эмульсию и нанесут асфальтогранулят, в завершении его уплотнят.

Всего за год на ремонт «грунтовок» уйдет 24 000 тонн асфальтовой крошки, которые распределят на 18 дорог. В общей сложности, асфальтовое покрытие появится практически на 41 тысячи квадратных метров «грунтовок».

ИСТОЧНИК KP.RU