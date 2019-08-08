За семь месяцев в дорожный фонд Кировской области поступило почти три миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 09:47 2019-08-08T10:01:00+03:00

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С января по июль 2019 года в дорожный фонд Кировской области поступило 2 миллиарда 904,91 миллиона рублей. Из них 519,86 миллиона рублей составили средства федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По состоянию на первое августа расходы регионального дорожного фонда обошлись в 2 миллиарда 549,24 миллионов рублей, что составляет 31,7% плановых назначений.

На эти средства были проведены работы по нормативному содержанию, ремонту и капитальному ремонту. Кроме того, деньги также ушли и на строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области - 1 млрд 524,59 млн рублей. Из областного бюджета местным было предоставлено межбюджетных трансфертов на 949,72 млн рублей.

Направления расходования бюджетных ассигнований регионального дорожного фонда за семь месяцев 2019 года. Фото: правительство Кировской области

Напомним, что средства дорожного фонда Кировской области направляются на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», содержание региональной сети автодорог, строительство сельских дорог, а также ремонт улично-дорожной сети городских поселений.

- Реализация национального проекта «БКАД» - одно из важных направлений работы, - подчеркнул председатель регионального правительства Александр Чурин. - К 2024 году в рамках нацпроекта в Кировской области будет отремонтировано более 700 километров дорог, объем финансирования работ составляет 17,3 миллиардов рублей.

Отметим, что реализация нацпроекта «БКАД» находится на особом контроле правительства Кировской области. Министерство транспорта регулярно проводит рабочие совещания с представителями администрации города Кирова, руководителями КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», МКУ «Управления дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» и Управления ГИБДД УМВД России по Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU