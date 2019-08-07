В Кировской области продолжаются поиски 68-летней пенсионерки
Женщина ушла из дома в Зуевке и не вернулась
Женщина из Зуевки пропала 5 августа. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кировской области разыскивают 68-летнюю Любовь Овсянникову (Валден). Женщина пропала в понедельник, 5 августа. В этот день она ушла из дома в Зуевке и не вернулась. О поисках пенсионерки объявили активисты поискового отряда «Лиза Алерт».
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, короткие русые волосы с сединой и серо-голубые глаза. Женщина была одета в светло-серую ветровку, черные бриджи, синий берет и черные туфли.
Любую информацию о пропавшей просим сообщать по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU