В Санчурском районе подросток украл с кредитки знакомого пенсионера 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-07T13:16:50+03:00

Молодого человека могут оштрафовать, привлечь к принудительным работам или даже лишить свободы

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17-летний парень пришел в гости к своему 61-летнему односельчанину. Когда мужчина отвлекся, подросток вытащил из его портмоне кредитку.

- В тот же день молодой человек отправился в Яранск, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Там в отделении одного из банков он, зная пароль от карты, через банкомат похитил более 50 тысяч рублей.

Когда пенсионер хватился денег, то сразу обратился в полицию. Подозреваемого быстро вычислили. За кражу с банковского счета в отношении него возбудили уголовное дело. Парню грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU