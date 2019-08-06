Кировская область станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

СЕГОДНЯ 14:37 2019-08-06T15:54:51+03:00

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В четверг, 1 августа, в Москве прошло рабочее совещание по вопросу реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». От Кировской области в мероприятии под председательством заместителя министра экономического развития России Петра Засельского приняли участие сотрудники регионального министерства промышленного развития. Также на совещании присутствовали представители Брянской, Тверской, Смоленской, Омской, Ульяновской, Калужской областей, Хабаровского и Ставропольского краев.

Участники собрания обсудили этапы вступления в нацпроект и опыт реализации в субъектах. Напомним, что Кировская область начнет реализовывать проект только в 2021 году. Однако участвовать в его отдельных мероприятиях регион сможет сразу после подписания соглашения в августе 2019 года. К примеру, станет возможным обучение управленческого звена.

- Реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Кировской области позволит обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России, - пояснили в минпроме. - Причем не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства.

Губернатор региона Игорь Васильев в свою очередь отметил, что промышленное производство составляет основу экономического потенциала Кировской области. Поэтому очень важно формировать конкурентоспособный экономически устойчивый промышленный комплекс, что невозможно без роста производительности труда на предприятиях.

Напомним, что национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» - одно из двенадцати направлений стратегического развития, установленного Указом Президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU