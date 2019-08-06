В Кирове завершилась четырехдневная акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019»

СЕГОДНЯ 14:12 2019-08-06T16:09:28+03:00

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В Кирове завершилась четырехдневная федеральная акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». Волонтеры-медики при поддержке Министерства здравоохранения Кировской области помогали кировчанам выяснить, заражены ли они ВИЧ-инфекцией, или абсолютно чисты. Церемония завершения акции и передача эстафетной палочки Республике Марий Эл состоялись 6 августа во дворце творчества – Мемориале.

— Самое главное, что результаты, которые мы с вами получили, заставляют задуматься, – отметил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. – Для меня эта акция направлена прежде всего на то, чтобы человек не боялся задуматься и пришел абсолютно бесплатно сдать анализы на выявление ВИЧ-инфекции. Это необходимо для того, чтобы люди в нашем регионе и по всей России понимали, что это заболевание – не приговор! Но при этом к нему необходимо относится с пониманием: ВИЧ-инфицированные точно такие же люди, как и мы с вами.

«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» – акция, преодолевшая за пять месяцев сорок регионов, побывавшая в 191 населенном пункте. В Кировской области она проводилась с 3 по 6 августа в нескольких городах и районах: Кирове, Кирово-Чепецке, Слободском, Вятско-Полянском и Котельничском районах.

Жители и гости региона в течение четырех дней могли провериться на ВИЧ-инфекцию. По городу ездили мобильные лаборатории, где граждане могли анонимно или по желанию, предоставляя личные данные, сдать анализы и получить предварительный результат. Если тест оказался положительным, то их направляли в центры по профилактике и борьбе со СПИДом.

Также в мобильных пунктах тестирования пришедших информировали об особенностях болезни, способах заражениях, мерах предосторожности и профилактике заражения.

— Здоровье подрастающего поколения и молодежи во многом определяет динамику развития нашей страны. Является гарантом благополучия, – подчеркнула Анна Альминова, министр спорта и молодежной политики. – Сегодня укрепление здоровья это не только задача министерства здравоохранения. Эти вопросы требуют комплексного подхода. ЗОЖ и активный образ жизни, бережное и трепетное отношение к здоровью – не просто молодежный тренд, это необходимое ежедневное поведение каждого человека. Я уверена, что благодаря таким акциям мы дадим очень сильный инструмент нашей молодежи, который будет заключаться в грамотном владении информацией и укрепит в ее сознании факт, что пройти сегодня тест на ВИЧ – это естественно. Не надо боятся заботиться о своем здоровье. Потому что будущее – в наших руках.

На церемонии закрытия акции глав муниципалитетов, администрации города, а также руководителей молодежных центров и городских больниц наградили благодарственными письмами за ее поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU